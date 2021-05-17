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ضبط 45 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

ضبط 45 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الحدود الشمالية من القبض على 45 شخصًا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

تجمع مخالف للاحترازات

وفي التفاصيل فقد صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن الجهات الأمنية المختصة، ضبطت (45) شخصًا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد -19).

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضاف العقيد متعب الخميس أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

ضبط 45 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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