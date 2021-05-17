شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في نيقوسيا: لا شروط لسفر المواطنين من المملكة إلى قبرص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت سفارة المملكة في نيقوسيا أن إجراءات السفر الحالية إلى قبرص بالنسبة للمواطنين لا يشترط فيها الخضوع لأي متطلبات تتعلق بفيروس كورونا إذا أرادوا السفر لها.

وأوضحت أن الدخول إلى قبرص يتطلب، بشكل عام، تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود الطائرة في موقع "ftight pass" لأخذ الموافقة.

وأكدت السفارة في نيقوسيا أن وزارة الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل الجمهورية بشكل دوري.