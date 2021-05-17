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السفارة في نيقوسيا: لا شروط لسفر المواطنين من المملكة إلى قبرص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت سفارة المملكة في نيقوسيا أن إجراءات السفر الحالية إلى قبرص بالنسبة للمواطنين لا يشترط فيها الخضوع لأي متطلبات تتعلق بفيروس إذا أرادوا السفر لها.

وأوضحت أن الدخول إلى قبرص يتطلب، بشكل عام، تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود الطائرة في موقع "ftight pass" لأخذ الموافقة.

وأكدت السفارة في نيقوسيا أن وزارة الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل الجمهورية بشكل دوري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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