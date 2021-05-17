السعودية اليوم / شرطة الحدود الشمالية تضبط 45 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية



عرعر 05 شوال 1442 هـ الموافق 17 مايو 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن الجهات الأمنية المختصة، ضبطت (45) شخصًا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس

// انتهى //

06:44ت م

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عرعر 05 شوال 1442 هـ الموافق 17 مايو 2021 م واسصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن الجهات الأمنية المختصة، ضبطت (45) شخصًا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.// انتهى //06:44ت م0018

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