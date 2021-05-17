شكرا لقرائتكم خبر عن «دربكم سالك».. «النقل» تعلن إعادة فتح جسر الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة النقل بإعادة فتح جسر الخليج بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، التي كانت قد أعلنت عنها في مطلع الشهر الحالي، وتحديداً في 4 مايو الماضي.

وكانت الوزارة قد أجرت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، إغلاقا مرورياً كاملاً لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض، وذلك بهدف إجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يعد واحداً من المعالم الرئيسية في العاصمة الرياض ويربط شرق مدينة الرياض بغربها.

وأعلنت الوزارة حينها أنها ستقوم بتغيير فواصل التمدد للجسر بطول 92 مترًا، وهي فواصل ميكانيكية صُنّعت بشكل خاص لهذا الجسر لكونه من الجسور المميزة عالمياً من ناحية التصميم، وتثبيت الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.