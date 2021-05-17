شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..شاب يعود وحيدًا من المنفذ لعدم إكماله جرعة اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول عودة شاب من جسر الملك فهد، بعد عدم السماح له بالسفر بسبب عدم إكماله جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وكانت وزارة الداخلية أوضحت في وقت سابق، أن سفر المواطنين إلى مملكة البحرين يقتصر على من تكون حالتهم الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّنًا، أكمل جرعات لقاح كوفيد 19، أو محصّنًا متعافي، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويأتي ذلك باستثناء من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.