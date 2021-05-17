السعودية اليوم / مصر تسجل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 05 شوال 1442 هـ الموافق 17 مايو 2021 م واس

سجلت مصر أمس السبت,1201 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 181478، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14327 بعد تسجيل 58 وفاة جديدة.

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04:50ت م

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القاهرة 05 شوال 1442 هـ الموافق 17 مايو 2021 م واسسجلت مصر أمس السبت,1201 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 245721.وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 181478، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14327 بعد تسجيل 58 وفاة جديدة.// انتهى //04:50ت م0015

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