السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 1,926 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 05 شوال 1442 هـ الموافق 17 مايو 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 1,926 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,450,777، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,679.

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00:09ت م

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لندن 05 شوال 1442 هـ الموافق 17 مايو 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 1,926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة, خلال الساعات الـ 24 الماضية .وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,450,777، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,679.// انتهى //00:09ت م0002

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