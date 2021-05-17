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ضبط تجمعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية في الباحة

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الدمام - شريف احمد - صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت تجمعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

كما تم القبض على شخصين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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