شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير الدفاع اليمني» يشيد بالمملكة ويؤكد: نقف ضد الإرهاب الإيراني وميليشياته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، بدعم ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقفتهم الأخوية في معركة الدفاع العربي المشترك ضد الخطر الإيراني.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له للخطوط الأمامية للقتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهات محزام ماس والكسارة شمال وشمال غرب محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقال وزير الدفاع إن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب الإيراني وميليشياته الحوثية، ولن يقبلوا بتحويل صنعاء وكل اليمن إلى مستعمرة فارسية أو ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية، وفقاً لماء جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما ثمن الفريق المقدشي الالتفاف الشعبي اليمني الواسع، حول المشروع الوطني والمواقف الداعمة للجيش والمقاومة والدعوات الرسمية والمجتمعية، لرفد جبهات القتال والمشاركة في معركة استعادة الدولة.