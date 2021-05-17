السعودية | 385 رحلة.. عودة الدماء لشراين سماء السعودية

شكرا لقرائتكم 385 رحلة.. عودة الدماء لشراين سماء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت سماء السعودية عودة الرحلات الدولية بعد توقفها منذ أكثر من عام وأربعة أشهر، وشهدت مطارات السعودية تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية، أبرزها مطار الملك خالد الدولي في ⁧‫الرياض‬⁩ بواقع 225 رحلة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في ⁧‫جدة‬⁩ بواقع 75 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي في ⁧‫الدمام‬⁩ بواقع 66 رحلة.

وحرصت المطارات على تطبيق أكثر من 50 إجراءً وقائيًا في كل مراحل تجربة الضيف، لعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية، منها إخضاع أسطول طائراتها للتعقيم بشكل دوري آليًا، وذلك باستخدام جهاز "UVC" للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية؛ المصمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات إضافة للتعقيم اليدوي، وتطعيم طواقم الخدمة الجوية بنسبة 100%.

حركة طيران في أجواء السعودية

وبينت الخطوط السعودية إلى أنَّه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على متن الرحلات الدولية، مبينةً أن اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" لم يقر هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر، داعيةً المسافرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، وجميع الاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول.

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني السعودية، أنه انطلقت الرحلات الدولية منذ صباح اليوم الاثنين 17 مايو 2021، وحددت الجهات المعنية وبحسب ما أقرته وزارة الداخلية السعودية، فئات يسمح لها بالسفر.

وأهابت المديرية العامة للجوازات بالجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من شروط السفر على المسافرين آليًا.

ونشرت هيئة الطيران المدني السعودي، فيديو توعوي تحت شعار #استعداداً_للوصول للتسلح بقواعد المرحلة الجديدة بعد فتح الطيران الدولي من السعودية.