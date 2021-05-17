شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. البحرينيون يستقبلون السعوديين بالأعلام بعد فتح الحدود البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المنامة (صدى):

استقبل عشرات البحرينيين، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، المواطنين السعوديين بالأعلام، وذلك بعد الساعة الأولى من فتح الحدود البرية بين البلدين.

وكان بدأ اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بدءًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين.

يذكر أن السماح بسفر المواطنين إلى البحرين جاء بشرط أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، وأن تكون حالتهم الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّنًا ، وأن يكون أكمل جرعات لقاح كوفيد 19 أو محصّنًا متعافي. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

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