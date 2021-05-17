شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. توديع المسافرين في جسر الملك فهد بالورود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

بدأت في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بإنهاء إجراءات سفر المواطنين المغادرين إلى البحرين في منفذ جسر الملك فهد، وتوديعهم بالورود.

ويبدأ اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بدءًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين.

ويقتصر السماح بسفر المواطنين إلى الخارج على المحصنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.