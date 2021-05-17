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شاهد.. أفواج كبيرة على جسر الملك فهد قبيل قرار السماح بالسفر

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الرياض - علي القحطاني - (صدى):

شهد جسر الملك فهد، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، تجمعا كبيرا لسيارات المسافرين من المواطنين والمقيمين، استعدادا للعبور إلى دولة البحرين.

ويبدأ اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بدءًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أنه على القادمين إلى مملكة البحرين حمل أي من التطبيقات الصحية المعتمدة بدول مجلس التعاون والتي تظهر حالة "محصن" أو "متعاف"، أو حمل شهادة فحص بما لا يتجاوز مدتها 72 من وقت أخذ العينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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