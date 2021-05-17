شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أفواج كبيرة على جسر الملك فهد قبيل قرار السماح بالسفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

شهد جسر الملك فهد، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، تجمعا كبيرا لسيارات المسافرين من المواطنين والمقيمين، استعدادا للعبور إلى دولة البحرين.

ويبدأ اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بدءًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أنه على القادمين إلى مملكة البحرين حمل أي من التطبيقات الصحية المعتمدة بدول مجلس التعاون والتي تظهر حالة "محصن" أو "متعاف"، أو حمل شهادة فحص كورونا بما لا يتجاوز مدتها 72 من وقت أخذ العينة.