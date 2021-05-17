أخبار السعودية اليوم.. «الصحة»: كورونا يؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.. وتعليمات من «وقاية» والطيران المدني بشأن السفر

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أكدت وزارة الصحة أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب، داعية الجميع إلى المسارعة للتسجيل من أجل تلقي لقاح كورونا لمواجهة انتشار المرض والقضاء عليه، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في فلسطين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.

السفارة بالقاهرة تنفي فرض رسوم على الراغبين في السفر إلى مصر

نفت سفارة المملكة العربية السعودية ما أثير حول فرض الحكومة السعودية رسومًا على الراغبين للسفر إلى مصر، مؤكدة أنه لا توجد أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، وأوضحت السفارة، أن بيانها جاء ردًا على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضي المصرية ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول في المطارات المصرية بمبلغ 25 دولارًا أمريكيًّا والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها.

الصحة: الإصابة بـ«كورونا» تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاحات كورونا لا تؤثر على إمكانية الحمل أو الإنجاب أو التلقيح الصناعي، وأوضح متحدث الصحة، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، عقدته الوزارة اليوم، للكشف عن مستجدات كورونا، إن الإصابة بالفيروس تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

بالفيديو.. استشاري يوضح العلاقة بين الإصابة بكورونا وتأثر الخصوبة

أوضح استشاري أمراض معدية الدكتور طارق الأزرقي العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا وتأثيرها على «الخصوبة»، مشيرًا إلى أن «الكثير من الفيروسات عامة تصيب الغدد، ومنها أيضًا الخصية، وتسبب تقليل الخصوبة وليس العقم»، وذكر استشاري الأمراض المعدية في تصريحات لـ"عين الخامسة" على قناة الإخبارية، أن الدراسات حتى الآن غير كاملة حول تحديد مدى استمرار تقليل الخصوبة بشكل دائم أو مؤقت بعد الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

«وقاية»: حجر القادمين من الخارج جوًا من غير المحصنين في فنادق على نفقتهم

قالت هيئة الصحة العامة (وقاية)، إنه سيتم الحجر المؤسسي على القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية من غير المحصنين غير المشمولين بالاستثناءات في فنادق محددة وعلى نفقتهم الخاصة، وأكدت (وقاية) أن الحجر الصحي لن يُطبق على المحصنين من المقيمين والزائرين القادمين إلى السعودية من الخارج ممن مضى 14 يومًا على استكمال تلقيهم الجرعات من اللقاحات المعتمدة في السعودية، واشترطت عليهم تقديم شهادة فحص PCR لفايروس كورونا لعينة أخذت خلال مدة 72 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية لمن أعمارهم فوق 8 سنوات، وذلك ابتداء من تاريخ 20 مايو.

قبيل ساعات من انطلاق الرحلات الدولية.. توافد المسافرين على منافذ المملكة

توافد المسافرون على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والمنافذ الأخرى في مختلف مناطق البلاد، قبيل ساعات من انطلاق أولى الرحلات، ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب موعد رفع تعليق السفر للمواطنين في الداخل السعودي؛ اعتبارًا من صباح يوم غد الإثنين، وأبدى المسافرون، الذين سينطلقون في الأجواء بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر، إعجابهم بالإجراءات التنظيمية التي قامت بها الحكومة منذ دخولهم إلى البوابة الأولى في صالات المغادرة في المطار الدولي بالعاصمة، في سبيل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

«الداخلية»: استمرار منع سفر المواطنين إلى 13 دولة دون إذن مسبق

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية استمرار منع سفر المواطنين، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول التالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وبحسب المصدر، فإن الدول الممنوع السفر إليها هي: (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها، وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًّا كانت وجهتهم.

الداخلية: بدء تطبيق الحجر الصحي على القادمين من بعض الدول.. الخميس 8 شوال

أعلن المقدم طلال الشلهوب، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المخصص للكشف عن مستجدات كورونا، بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، اعتبارا من الخميس 8 شوال، وأكد متحدث «الداخلية» على الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال المسافرين في جميع المنافذ، وأشار إلى أنه يعاقب من يخالف إجراءات العزل الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا، مؤكدًا أنه حال تكرار مخالفة إجراءات العزل الصحي تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

ضبط 72 امرأة في تجمع مخالف بقاعة أفراح بجازان.. ومعاقبة كل من حضر

أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن الجهات المختصة ضبطت 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وأكد متحدث شرطة جازان اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سحب رعدية ممطرة ورياح مغبرة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكون سماء غائمة جزئيًّا، الإثنين، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة حائل، وقال مركز الأرصاد، في بيان، إن أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية، تتأثر الإثنين، بسماء غائمة جزئيًّا ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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