شكرا لقرائتكم خبر عن الواجهات البحرية.. قبلة المتنزهين في أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت متنزهات وحدائق المنطقة الشرقية في اجتذاب المرتادين من كل الفئات والأعمار، للاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك، وسط الهواء الطلق، وعمدت العديد من العوائل لتوجيه بوصلتها باتجاه الواجهات البحرية لما تتمتع به من أجواء رائعة ونسمات باردة.

واستمتع المرتادون بالمناظر الخلابة والخضرة الطبيعية والمياه، وذلك بعد أن استعدت أمانة المنطقة الشرقية لاستقبال الزائرين، في أيام العيد، بخطة متكاملة تشمل التعقيم المستمر وتكثيف أعمال النظافة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الحدائق والمتنزهات إقبالا من الصغار والأطفال والشباب والعوائل المختلفة، واستمتع الزوار بالمظاهر الطبيعية والألعاب، إلى جانب ممارسة رياضة المشي، مع الالتزام الكبير بالاشتراطات الصحية، والحرص على التباعد.