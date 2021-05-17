شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جهات تتابع تطبيق الاحترازات بشاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جولة مشتركة على المنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر، عن ضبط 15 مخالفة للتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، شملت 7 مخالفات عدم تباعد، و4 عدم ارتداء كمامات و4 مخالفات لعدم وجود معقمات ومطهرات.

وهدفت الجولة المشتركة، التي نفذتها شرطة الظهران وبلدية الظهران ومكتب العمل بمدينة الخبر وصحة الشرقية، وفرعا وزارتي السياحة والتجارة، إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية مثل تفعيل تطبيق «توكلنا» وقياس الحرارة ووجود المعقمات وتعقيم أسطح الدبابات والقوارب البحرية بعد كل استخدام.

كما شملت الجولة التأكد من عدم التزاحم والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من سلامة جميع المرافق بالمنتجعات منها اسطبلات الخيول والمطاعم والكافيهات.