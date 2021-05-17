شكرا لقرائتكم خبر عن 825 إصابة بكورونا.. والمنحنى الوبائي يمر بحالة ثبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على الراغبين في السفر، مراعاة الأوضاع الصحية والوضع بشكل كامل في البلد الذي يغادر إليه، إضافة إلى معرفة الإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها بموجب الاشتراطات التي تضعها هذه الدول، ومعرفة الطرق المتاحة لأخذ الدعم والرعاية الصحية في حال الإصابة أو التعرض لأي عارض صحي، مشيرا إلى أن المختبرات المعتمدة والمرخصة لإجراء الفحوصات المخبرية لأغراض السفر محددة وتصدر شهادات إلكترونية خاصة بالسفر.

وقال «العبدالعالي»، خلال مؤتمره الصحفي المشترك، أمس، إن المنحنى الوبائي في المملكة يمر بحالة ثبات، متمنيا أن تشهد الأيام القادمة تحسنا في المؤشرات والتحكم في المنحنى الوبائي، في ظل استمرار أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الاحترازية في مختلف المواقع، للوصول إلى بر الأمان، لافتا إلى وجود ارتفاع في عدد الحالات الحرجة والتي تتم مراقبتها بشكل مستمر.

المناسبات والتجمعات

وأضاف «العبدالعالي»، إن عدد اللقاحات تجاوز 11.5 مليون جرعة معطاة، مشدداً على أهمية الالتزام بالتنظيمات المخصصة للمناسبات الاجتماعية من حيث العدد المحدد وتطبيق الاشتراطات الاحترازية وتهيئة المكان مطابق للاشتراطات، مع التزام الحضور بكافة البروتوكولات المنظمة لذلك.

وأشار «العبدالعالي» إلى أن الالتزام بالاشتراطات يشمل الجميع سواء المحصنين أم غيرهم، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد في جميع المواقع.

إصابات جديدة

وأعلن «العبدالعالي»، تسجيل 825 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا، أمس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 433.094 حالة، من بينها 7162 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منهم 1376 حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 417787 حالة، بإضافة 1028 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 7162 حالة بإضافة 15 وفاة جديدة.

استعدادات الجوازات

من جانبه، بين المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن العقوبات المقررة على المخالفين تهدف لتحقيق التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا في تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العاملة للجوازات، أكملت استعداداتها لاستقبال المسافرين في جميع المنافذ الدولية البرية والبحرية والجوية، بعد قرار اعتماد قرار سفر المواطنين وفتح المنافذ.

وأشار إلى استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويشمل ذلك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إنه اعتبارا من يوم الخميس 8 شوال، سيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها وذلك لغير المحصنين وتطبيق الاستثناء لبعض الحالات.

مخالفات وقائية

وأوضح أنه جرى ضبط 22.442 مخالفة بالمملكة في أسبوع، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وسجلت منطقة الرياض خلال الفترة من 27/9/1442هـ حتى 3/10/1442هـ، العدد الأعلى بـ 8202، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ3734، ثم المنطقة الشرقية بـ3504، ثم منطقة القصيم بـ1737، ومنطقة المدينة المنورة بـ1427، ومنطقة الجوف بـ1284، ومنطقة حائل بـ(548)، ومنطقة الباحة بـ537، ومنطقة الحدود الشمالية بـ465، ومنطقة تبوك بـ452، ومنطقة عسير بـ358، ومنطقة جازان بـ116، ومنطقة نجران بـ78.

مواقع العمل

من جهته، أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، أنه منذ بداية الجائحة أصدرت الوزارة العديد من الأدلة لحماية العاملين في القطاعين العام والخاص، وتم إتاحة الأدلة للجميع على موقع الوزارة، إضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل بواقع أكثر 446 ألف زيارة ميدانية وتم رصد 3077 مخالفة.

استعدادات المطارات

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، إن اليوم الأول لانطلاق الرحلات الجوية يشمل تحليق 385 رحلة دولية من 9 مطارات في المملكة، بواقع 75 رحلة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، و225 رحلة من مطار الملك خالد الدولي، و66 رحلة من مطار الملك فهد الدولي، بالإضافة إلى رحلات المطارات الأخرى وسط استعدادات مكثفة في جميع المطارات، وفق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أنه تم إصدار دليل إرشادي للسفر المنشور عبر موقع الهيئة، ودخول المطارات سيكون للمسافرين فقط.

الحجر المؤسسي

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة «وقاية» د. عبدالله القويزاني، أنه يشترط على جميع القادمين للمملكة والذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة، بناء على فحص من جهة موثوقة من خارج المملكة، ويتم الحجر المؤسسي في دور إيواء لجميع القادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وتكون على نفقة القادمين، إضافة إلى فحص مخبري عند القدوم وفي اليوم السابع باستثناء بعض الحالات.

«دور إيواء» للحجر المؤسسي على نفقة القادمين

11.5 مليون جرعة لقاح.. ودليل إرشادي للسفر

استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية

22.442 مخالفة للإجراءات الوقائية في أسبوع