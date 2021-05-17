شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل للفصل الصيفي بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان، اليوم، المرحلة الثانية لتسجيل الطلبة الراغبين بالدراسة في الفصل الصيفي للعام 1442هـ، وتستمر حتى السبت 10 شوال الجاري، من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي وحسب المقررات المطروحة والمقاعد المتاحة.

وبيّن عميد القبول والتسجيل د. أحمد فقيهي، أن عدد الطلبة المسجلين في المرحلة الأولى بلغ أكثر من 6000 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد المقبل، وسيكون عدد الساعات المسموح تسجيله 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و10 ساعات لغير الخريجين، كما يشمل التسجيل الطلاب الزائرين.