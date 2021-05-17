شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل إجراءات المسافرين للأردن عبر «الحديثة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة نايف السديري، في منفذ الحديثة - العمري الحدودي بين البلدين، أمس، على استعدادات الجهات المعنية للبدء باستقبال المواطنين السعوديين القادمين للمملكة الأردنية الهاشمية بعد السماح برفع تعليق سفر المواطنين اعتبارا من صباح اليوم.

وأكد السفير السديري على تسهيل إجراءات المسافرين والعابرين من المنفذ، وتقديم ما يلزم لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين في الخارج، مشيرا إلى صدور التوجيهات الكريمة من الجانب الأردني الشقيق بالاكتفاء بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر، وفق الاشتراطات المعلنة على حسابات السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، والمتضمنة «تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن «72» ساعة، والحصول على جرعتي لقاح «كوفيد- 19» أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوما مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني، كما نصت الاشتراطات على الراغبين بالقدوم من غير الحالات أعلاه بما فيه من سبق له الإصابة والتعافي من فيروس كورونا فعليهم إجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية، ويشترط لقدومهم التسجيل على منصّة http://Www.gateway2jordan.gov.jo والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً، وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً فعليهم تقديم وثيقة تأمين طبي يغطي COVID-19 داخل الأردن.

ونوه بالجهود والاستعدادات التي تقوم بها الإدارات بالمنفذ على الجانبين السعودي والأردني، والحرص والاهتمام بخدمة المسافرين بين البلدين الشقيقين.