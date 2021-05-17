شكرا لقرائتكم خبر عن فريق متكامل لإزالة المخلفات بأحياء الصرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الصرار، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة موسعة، بفريق عمل متكامل من قسم الخدمات، استهدفت إزالة المخلفات في الأحياء السكنية بالصرار والمراكز التابعة لها، بهدف تحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التلوث البصري.

وتواصل بلدية الصرار جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.