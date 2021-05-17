اللحظات الأولى لفتح الرحلات الدولية للمواطنين في مطار الملك عبدالعزيز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - جدة

تحدث مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز في جدة، العقيد سليمان اليوسف، عن اللحظات الأولى لفتح الرحلات الدولية للمواطنين.

كفاءة عالية:

قال اليوسف في تصريحات إلى العربية: إن جميع العاملين في المطار يعملون بكفاءة على مدار الساعة؛ لإنهاء إجراءات الركاب السعوديين المغادرين، مضيفًا: “هذا فخر لنا”.

رفع تعليق سفر المواطنين:

وبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين، اعتماد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك لعدد من الفئات.

وتوافد عدد كبير من المسافرين في صالات السفر في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، والمنافذ الأخرى بما فيها البرية في مختلف مناطق البلاد، وذلك قبيل ساعات من انطلاق أولى الرحلات.



شارك الخبر