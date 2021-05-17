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بالصور.. ‏استعدادات مطار الملك خالد الدولي لاستقبال المسافرين

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الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الجديعي (صدى):

وثقت مجموعة من الصور ‏استعدادات مطار الملك خالد الدولي لاستقبال المسافرين بعد السماح بالسفر إلى خارج المملكة.

ويأتي ذلك بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بدءًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، قد أوضح أن بداية اليوم تشهد تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بواقع 75 رحلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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