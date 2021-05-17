شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ‏استعدادات مطار الملك خالد الدولي لاستقبال المسافرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الجديعي (صدى):

وثقت مجموعة من الصور ‏استعدادات مطار الملك خالد الدولي لاستقبال المسافرين بعد السماح بالسفر إلى خارج المملكة.

ويأتي ذلك بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بدءًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، قد أوضح أن بداية اليوم تشهد تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بواقع 75 رحلة.