استشاري: 5 فئات أكثر عُرضة للدخول في حالات «كورونا» الحرجة

حدّد استشاري أمراض معدية، الفئات الأكثر عرضة للدخول في الحالات الحرجة؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال علي الشهيري خلال مداخله مع قناة «العربية»: ما زال المنحنى متذبذبًا، يمكننا القول إن هناك شبه استقرار في حالات الإصابة والوفيات، لكن للأسف هناك تزايد في الحالات الحرجة، وذلك بسبب ارتفاع إصابة الحالات الأعلى خطورة، وهم فئات كبار السن أو من لديه سمنة عالية أو أولئك الذي يعانون أمراضًا مزمنة أو يتناولون أدوية لنقص المناعة.

وأضاف: تلاحظ ونحن في الخطوط الأمامية، اتساع الإصابات الأسرية بين الوالدين وأبنائهم، ويرجع ذلك لكثرة الزيارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ما انعكس سلبًا على زيادة عدد الحالات الحرجة.

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