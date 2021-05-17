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السفير العنزي يُباشر مهام عمله سفيرًا لخادم الحرمين لدى عُمان

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الرياض - محمد عبدالله - قام بزيارة تفقـدية للملحقية العسكـرية والثقافية

استهل سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، اليوم، مهام عمله، حيث قام بجولة تفقـدية على المكاتب والأقسام داخل السفارة، ومنها القسـم الإعـلامي، والقسم القنصلي، وقسم شـؤون السعوديين، واطلع على سير العمل في هذه الأقسام.

كما قام السفير العنزي، بزيارة تفقـدية للملحقية العسكـرية، والملحقية الثقافية، وكان في استقباله الملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية حمد العنزي، ومنسوبو الملحقيات والمكاتب التابعة لها، وحثهم على بذل الجهـود لخدمة الوطن والمواطنين، ودعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وكان السفير عبدالله العنزي قد وصل مسقط مساء السبت، وكان في استقباله رئيس دائرة المراسـم بوزارة الخارجية العُمانية السفير الدكتور خالد الجرادي، والقائم بأعمال السفارة بالإنابة سعيد بن عطيه المالكي، والملحق العسكري، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية، وسفراء الدول الخليجية والعربية، وأعضاء السفارة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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