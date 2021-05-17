إعادة مسافري الجرعة الواحدة ومن هم أقل من 18 عاما من جسر الملك فهد

فتح جسر الملك فهد مسارات لعودة مسافري الجرعة الواحدة الذين لا تنطبق عليهم شروط التحديث الأخير الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية قبل قليل وتبين أنهم بأعداد كبيرة.

كما بدأت الجهات الأمنية التي تعمل في جسر الملك فهد في تسهيل عودة بعض المسافرين الذي لم تنطبق عليهم الاشتراطات الأخيرة ومن ضمنهم من هم أقل من 18 عاما والمحصن بجرعة واحدة بلقاح كورونا "كوفيد-19" والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل دقائق وتسبب التحديث الأخير في الفئات التي يسمح لها بالسفر في حالة من الفوضى المرورية داخل مسارات الجسر مما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح مسارات خاصة لعودة المسافرين خاصة.

وأكدت المصادر أن النسبة الأغلب من المسافرين اليوم لا تنطبق عليهم إجراءات السفر.