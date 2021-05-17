وعلمت “دوت الخليج” من مصادر مطلعة، أن الوقت قد يستمر لنحو ساعة حيث بدأ منذ الساعة 12:00 صباحاً وقد يستمر إلى الساعة 01:00 صباحاً ، بهدف تفويج المسافرين الذين قدموا قبل وقت السماح ولا يزالون ينتظرون ساعة الصفر للعبور مما أسهم في تقاطر المركبات لمسافات طويلة.
وأكدت المصادر أن إغلاق الجسر جانب مدينة الخبر جاء بعد الخوف من امتداد المركبات إلى مسافات أطول ما دفع الجهات الأمنية إلى توزيع الحركة إجبار المركبات للإتجاه إلى شرق مدنية الخبر باتجاه العزيزية وآخرين باتجاه كورنيش مدينة الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يغلق مداخل جسر الملك فهد إلى حين بدء وقت السماح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.