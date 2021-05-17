الأمن يغلق مداخل جسر الملك فهد إلى حين بدء وقت السماح

أغلقت الأجهزة الأمنية الطرق المؤدية إلى جسر الملك فهد بعد تدافع أعداد كبيرة من المركبات قبل وقت السماح بالعبور.

وعلمت “دوت الخليج” من مصادر مطلعة، أن الوقت قد يستمر لنحو ساعة حيث بدأ منذ الساعة 12:00 صباحاً وقد يستمر إلى الساعة 01:00 صباحاً ، بهدف تفويج المسافرين الذين قدموا قبل وقت السماح ولا يزالون ينتظرون ساعة الصفر للعبور مما أسهم في تقاطر المركبات لمسافات طويلة.

وأكدت المصادر أن إغلاق الجسر جانب مدينة الخبر جاء بعد الخوف من امتداد المركبات إلى مسافات أطول ما دفع الجهات الأمنية إلى توزيع الحركة إجبار المركبات للإتجاه إلى شرق مدنية الخبر باتجاه العزيزية وآخرين باتجاه كورنيش مدينة الخبر