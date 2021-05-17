شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مع دقات الواحدة.. منافذ المملكة تستقبل المسافرين «المحصنين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مواطنون: الحكومة وفرت كل سبل الأمان والراحة لسفر آمن

مع دقات الساعة الواحدة، من صباح اليوم الإثنين، استقبلت جميع مطارات وموانئ المملكة المسافرين، ما يؤكد تحسنًا كبيرًا فى الوضع الوبائي بالمملكة، وقدرتها في السيطرة على الجائحة.

لكن عودة حركة السفر كانت مشروطة، بضرورة تلقي المسافر «لقاح كورونا»، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ للحدّ من انتشار الفيروس داخل المنافذ.

وعبر مواطنون عن سعادتهم بقرار عودة السفر، مؤكدين أن حكومة المملكة وفرت لهم كل سبل الأمان والراحة لسفر آمن، مع تسهيل الإجراءات بسرعة وإتقان شديدين.

ودعا المواطنون، إلى ضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ للحدّ من انتشار الفيروس.