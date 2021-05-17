بدء سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين، اعتماد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك لعدد من الفئات.

وتوافد عدد كبير من المسافرين في صالات السفر في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، والمنافذ الأخرى بما فيها البرية في مختلف مناطق البلاد، وذلك قبيل ساعات من انطلاق أولى الرحلات.

رفع تعليق سفر المواطنين:

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 2 مايو الجاري، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

الفئات المسموح لها بالسفر:

أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح “كورونا” كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا: المواطنون المتعافون من فيروس “كورونا”، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثًا: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر “كورونا” خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

جاهزية الخطوط السعودية:

يشار إلى أن شركة الخطوط السعودية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، قد أعلنت في وقت سابق استكمال جاهزية التشغيل لكافة شركاتها استعدادًا لرفع تعليق سفر المواطنين.



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