السديس: السعودية تولي اهتمامًا دائمًا لتحقيق الأمن والحياة الكريمة للفلسطينيين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - واس

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية وما توليه من اهتمام دائم لدعم مساعي تحقيق الأمن والسلام والحياة الكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق.

مواقف راسخة:

وأضاف السديس: أن تاريخ المملكة العربية السعودية زاخر بالمواقف الثابتة الراسخة تجاه قضايا المسلمين في العالم أجمع، ومد يد العون بالمساعدة والتأييد والوقوف ضد العدوان والظلم، ولطالما كانت المملكة داعمة للأشقاء في فلسطين، مساهمة إسهاماً فاعلاً في الجهود العالمية التي ترنو إلى إحلال السلام والأمن.

ودعا الشيخ السديس في ختام تصريحه المولى القدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم سخي لنصرة قضايا المسلمين في جميع أنحاء العالم إنه سميع مجيب.



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