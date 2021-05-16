السعودية | وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:02 مساءً, 16 مايو 2021 م
المناطق_واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.