شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ”الخليج 365” داخل مطار الملك فهد.. 66 رحلة في أول يوم سفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالورود والابتسامات، استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، المواطنين المتجهين على أولى الرحلات الدولية، وذلك بعد قرار المملكة السماح لمواطني المملكة بالسفر بعد نحو 16 شهرا من إيقاف الحركة عبر المنافذ الحدودية، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وشهد مطار الملك فهد، 66 رحلة دولية اليوم من أصل 385 رحلة في 9 مطارات دولية بالمملكة.

وأكدت إدارة المطار، استعدادها التام لاستقبال المسافرين بمجرد رفع الحظر عن الرحلات الدولية.