شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية» تضبط 360 مخالفة للبروتوكولات الصحية في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرارا لجهودها المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا، أجرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة (35،872) جولة ميدانية رقابية وتفتيشية خلال 3 أيام عيد الفطر المبارك الأولى، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتمكنت الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لها خلال تلك الجولات من تسجيل (360) مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصحية الوقائية.

واستهدفت الجولات الميدانية المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بجميع مناطق المملكة، من أجل التشديد على الامتثال في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، تفاديًا لظهور أي تفشيات في تلك الأنشطة، وحفاظًا على الصحة العامة للمجتمع.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع العاملين في هذه المنشآت والقطاعات إلى التحصين وأخذ لقاح فيروس كورونا؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.