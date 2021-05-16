شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. ضبط 53 مواطنًا في تجمع مخالف للاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة نجران القبض على 53 مواطنًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله محمد العشوي، أن الجهات المختصة، ضبطت 53 مواطنًا في إحدى الاستراحات، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.