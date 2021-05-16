شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب فتح جسر الملك فهد.. بحرينيون لـ«اليوم»: «أهلا بأشقائنا السعوديين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب فتح جسر الملك فهد، أمام حركة السفر بين مملكتي السعودية والبحرين، عبر مواطنون بحرينيون، عن سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أن قرار الإغلاق كان بهدف سلامة الجميع من وباء كورونا

وقالوا لـ«اليوم»: «أهلا ومرحبًا بأشقائنا السعوديين، اشتقنا لهم جدًا، نحن أهل، وبلد واحد، وليس بلدين»، داعين الجميع إلى ضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وأكملت جوازات جسر الملك فهد جميع الإجراءات لإنهاء إجراءات المسافرين، كما عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء كل التجهيزات المتعلقة بالمنفذ الحدودي.