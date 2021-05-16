شكرا لقرائتكم خبر عن دقائق وتبدأ الحركة.. «سناب اليوم» يرصد استعدادات المنافذ لعودة السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دقائق معدودة ويبدأ سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الواحدة من صباح الإثنين.

ورصد «سناب اليوم»، من داخل مطار الملك فهد الدولي، الاستعدادات لفتح الصالات أمام المسافرين المحصنين ضد كورونا.

وكثفت جميع مطارات وموانئ المملكة استعداداتها لعودة حركة السفر، وإنهاء إجراءات المسافرين خلال الفترة المقبلة بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).