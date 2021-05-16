الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

زحام لافت قبل دقائق من فتح منفذ جسر الملك فهد للسفر إلى البحرين

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أظهر مقطع فيديو الزحام اللافت قبل دقائق من فتح منفذ جسر الملك فهد للسفر إلى البحرين أمام المواطنين.

واي فاي مجاني:

وأطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الجوازات البحرينية خدمة الواي فاي المجانية في منطقة الجوازات البحرينية (JESR FREE WIFI) لتسهيل إبراز التطبيقات الصحية لموظفي الجوازات، كما يتم العمل بالتعاون مع الجوازات السعودية لإطلاق الخدمة في الجانب السعودي قريبًا.

اشتراطات مطلوبة:

وأكدت المؤسسة، أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب أي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن.



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