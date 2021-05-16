الشؤون البلدية والإسكان تضبط 360 مخالفة خلال عيد الفطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - واس

استمرارا لجهودها المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة (35،872) جولة ميدانية رقابية وتفتيشية خلال 3 أيام عيد الفطر المبارك الأولى، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

360 مخالفة:

وتمكنت الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لها خلال تلك الجولات من تسجيل (360) مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصحية الوقائية.

واستهدفت الجولات الميدانية المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بجميع مناطق المملكة، من أجل التشديد على الامتثال في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، تفاديًا لظهور أي تفشيات في تلك الأنشطة، وحفاظًا على الصحة العامة للمجتمع.

لقاح كورونا:

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع العاملين في هذه المنشآت والقطاعات إلى التحصين وأخذ لقاح فيروس كورونا؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات مستمرة في تنفيذ الحملات التثقيفية التوعوية باستخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار الفيروس، من خلال تقيد العاملين بلبس الكمامة والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

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