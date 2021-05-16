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ضبط 53 مواطنًا في تجمع مخالف باستراحة في نجران

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

ضبط 53 مواطنًا في تجمع مخالف باستراحة في نجران

تم اتخاذ الإجراءات النظامية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة نجران ضبط 53 مواطنًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

مخالفة للاحترازات:

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله محمد العشوي، أن الجهات المختصة، ضبطت (53) مواطنًا في إحدى الاستراحات، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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