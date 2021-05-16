الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

توقعات بـ أمطار رعدية وغبار غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاته لحالة الطقس.

سحب رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة حائل.

رياح وغبار:

وتابع المركز أنه من المحتمل أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية.



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