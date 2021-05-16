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مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها خلال العيد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها خلال العيد

متابعات الخليج 365 - واس

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

خدمات اللقاحات: 

وأوضحت صحة تبوك أن المراكز المعتمدة للقاح تواصل تقديم خدماتها يومياً للمستفيدين، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 مساءً، وذلك للمراكز الصحية، فيما يعمل المركز الرئيسي على مدار الـ 24 ساعة، مشيرةً إلى أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها خلال العيد - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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