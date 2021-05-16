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وزير الخارجية يجري اتصالًا بنظيره الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

وزير الخارجية يجري اتصالًا بنظيره الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

علاقات إستراتيجية: 

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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