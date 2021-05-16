شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يجري اتصالًا بنظيره الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16
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وزير الخارجية يجري اتصالًا بنظيره الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
علاقات إستراتيجية:
واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.
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