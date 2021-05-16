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شكرا لقرائتكم آل صتاع يحتفلون بزواج ابنهم عبدالرحمن في أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16
“متابعات الخليج 365” تبارك للعريسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
آل صتاع يحتفلون بزواج ابنهم عبدالرحمن في أحد رفيدة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
احتفلت أسرة آل صتاع، مساء اليوم، بزواج ابنهم عبدالرحمن مريع آل صتاع الشواطي، وذلك بمنزلهم الواقع في حي الخربة آل الشواط بمحافظة أحد رفيدة.
إجراءات احترازية:
وتم الاحتفال مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، حيث تلقى العريس عبدالرحمن الشواطي التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة.
“متابعات الخليج 365” تبارك للعريسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
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