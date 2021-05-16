الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

آل صتاع يحتفلون بزواج ابنهم عبدالرحمن في أحد رفيدة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

احتفلت أسرة آل صتاع، مساء اليوم، بزواج ابنهم عبدالرحمن مريع آل صتاع الشواطي، وذلك بمنزلهم الواقع في حي الخربة آل الشواط بمحافظة أحد رفيدة.

إجراءات احترازية:

وتم الاحتفال مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، حيث تلقى العريس عبدالرحمن الشواطي التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة.

“متابعات الخليج 365” تبارك للعريسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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