الداخلية السعودية تمنع سفر السعوديين إلى بعض الدول قبل الحصول على إذن مسبق

مع اقتراب موعد رفع حظر السفر للخارج في المملكة العربية السعودية الذي يبدأ تطبيقه في الـ17 من مايو 2021 ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إجراءات جديدة بشأن سفر مواطنيها لبعض الدول التي ما زالت غير قادرة على السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرار الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية، ومن بين هذه الإجراءات منع السفر المواطنين إلى بعض الدول قبل الحصول على إذن مسبق.

ما هي الدول الممنوع السفر إليها بدون إذن مسبق؟

وجاء في بيان وزارة الداخلية السعودية توضيح للدول التي يُمنع السعوديون من السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق، وقالت الوزارة في بيانها: “حرصاً من المملكة على سلامة وأمن المواطنين.. استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية:

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ليبيا.

سوريا.

لبنان.

اليمن.

إيران.

تركيا.

أرمينيا.

الصومال.

الكونغو الديمقراطية.

أفغانستان.

فنزويلا.

روسيا البيضاء.

الهند.

أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها.

نصائح للمسافرين المسموح السفر لهم إلى دول مسموح السفر إليها

ونصحت وزارة الداخلية السعودية المواطنين الراغبون بالسفر إلى الدول المسموح لهم بالسفر إليها بدون إذن مسبق، بضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار، أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية المطبقة في تلك الدول كافة أياً كانت وجهتهم.