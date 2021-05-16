شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تبدأ باستقبال تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عبر "نور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت وزارة التعليم باستقبال تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي من خريجي وخريجات الروضات الحكومية والأهلية ولجميع الجنسيات وفي جميع المدارس وذلك عبر نظام نور.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرر تشكيل لجنة إعداد تصور عام لعودة التعليم حضوريا في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويأتي ذلك بناء الأمر السامي الكريم رقم (55018) وتاريخ 1442/9/24 القاضي بالموافقة على عودة التعليم حضوريا على المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والفئات المستهدفة من الطلبة وفق ما تتفق عليه وزارتا التعليم والصحة.