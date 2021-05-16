شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صفوف السيارات على جسر الملك فهد في انتظار السماح بالسفر للبحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو اصطفاف السيارات على جسر الملك فهد في انتظار السماح بالسفر للبحرين.

ورصد "الفيديو" الذي نشرته "الإخبارية" لقطات من أمام نقاط التفتيش بجوازات جسر الملك فهد استعدادًا للمغادرة اليوم عند الساعة 12 صباحًا بعد قرار رفع تعليق السفر في المملكة.

وقررت وزارة الداخلية اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وذلك للفئات التالية:

أولاً: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد -۱۹) كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا: المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثًا: المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (كوفيد -۱۹) خارج المملكة، وفقا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة سبعة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر.

ويستثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.