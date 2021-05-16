شكرا لمتابعة خبر عن شرطة جازان تضبط 72 امرأة في تجمع مخالف بإحدى قاعات الأفراح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة، ضبطت 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة، ضبطت 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات. وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.