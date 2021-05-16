شكرا لمتابعة خبر عن "الخطوط السعودية" توضح متطلبات السفر إلى وجهاتها المسموح بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت للخطوط السعودية اليوم الأحد دليل يوضح متطلبات السفر إلى كافة أنحاء العالم والتي يتم تحديثها يوميًا على موقعها، وذلك تزامناً مع بدء السماح بالسفر للمواطنين من الغد.

وتضمنت متطلبات السفر في أغلب دول العالم المسموح بالسفر لها، حصول المسافر على فحص pcr بنتيجة سلبية قبل موعد السفر بـ 48 ساعة لبعض الدول فيما اشترطت دول أخرى فحص قبل موعد السفر بـ 72 ساعة، إضافة إلى الالزام بالحجر الصحي الذي تفرضه بعض الدول.

ودعت الخطوط السعودية المسافرين إلى الدول المسموح بالسفر لها عبر طائرتها بالاطلاع على المتطلبات التي وضعتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها هنـــا ، باستعراض الدولة والمتطلبات الأساسية للسفر.