«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سحب رعدية ممطرة ورياح مغبرة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكون سماء غائمة جزئيًّا، الإثنين، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة حائل.

وقال مركز الأرصاد، في بيان، إن أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية، تتأثر الإثنين، بسماء غائمة جزئيًّا ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وحول حالة البحر الأحمر، أكد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر.

وفيما يلي، بيان بدرجات الحرارة العظمي والصغرى على مدن ومناطق المملكة: