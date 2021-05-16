القيادة تهنئ ملك النرويج بمناسبة ذكرى يوم دستور بلاده

هنأت القيادة، اليوم الأحد، ملك النرويج هارالد الخامس، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك النرويج، عبّر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك هارالد الخامس.

وعبّر سموه، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق، بالمزيد من التقدم والازدهار.