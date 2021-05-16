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بالفيديو.. جوازات الشرقية: 27 مسارًا لإنهاء جميع إجراءات المسافرين

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الرياض - محمد عبدالله - مستعدة لتطبيق رفع حظر السفر

أنهت جميع منافذ الجوازات بالمنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال المسافرين، تنفيذًا لأمر منع السفر عن المواطنين، الذي يبدأ تنفيذه من الواحدة صباح يوم غد الإثنين.

وصرح المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي لـ"الإخبارية"، قائلاً: أكلمت "جوازات" المنطقة الشرقية استعداداتها لتنفيذ أمر منع السفر عن المواطنين الذي يبدأ تنفيذه من الواحدة صباح يوم الإثنين.

وقال متحدث الجوازات إن "جسر الملك فهد" يحظى بكثافة عالية من المسافرين، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم الانتهاء من زيادة عدد الكبائن، منها 10 في قسم المغادرة.

وتابع: الآن أصبح هناك 27 مسارًا يوجد بها جميع الزملاء سواء الضباط أو الأفراد لإنهاء جميع إجراءات المسافرين، وفق التعليمات"، مؤكدًا أنه حسب توجيهات أمير المنطقة الشرقية، هناك حرص على سرعة الإنجاز دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

وبشأن المسافرين الأقل من 18 عامًا، قال: يشرف على تغطية التأمين ضد فيروس ، مجلس الضمان الصحي التعاوني، وهذا مرتبط مع الجوازات بـ"سيستم"، وكذلك الحال في "توكلنا" يجب أن يكون المسافر محصنًا. 

وبالنسبة لغير السعوديين من دول ، الراغبين في المغادرة، أوضح أنه لا توجد أية شروط على هؤلاء، إلا أنه في حالة القدوم يجب أن يكون لديهم فحص الـ"بي سي آر".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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